Konya Tanıtım Günleri" Başladı

22 Kasım 2018 Perşembe 18:42



22 Kasım 2018 Perşembe 18:42

Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nce (KONSİAD) düzenlenen "Konya Tanıtım Günleri" Yenikapı Fuar Alanı'nda başladı.Eski başbakanlardan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu , açılışta yaptığı konuşmada, etkinlik vesilesiyle Konyalıların, İstanbul 'da yaşayan hemşehrileriyle kavuştuklarını belirterek, bunun hazırlanmasında emeği geçen KONSİAD'a ve Konyalı iş adamlarına teşekkür etti.Konya'nın tanıtılmaya ihtiyacı olmayan bir şehir olduğunu belirten Davutoğlu, "Hz. Mevlana 'nın irfanıyla dünyada tanınmış, Selçuklu devlet geleneğimizde bu topraklara mühür vurmuş bir şehir tanıtımdan daha çok başka şehirlere öncülük eder ve işte böyle bir cihan baş şehrinde, eğer bir faaliyet yapılmış ise ben ona tanıtımdan daha çok 'Vuslat' şehri diyorum çünkü bu ilk başkentimiz Konya'nın cihan başkentimiz İstanbul'la, Hz. Mevlana'nın Hz. Ebu Eyyübel Ensari ile, Alaaddin-i Keykubat'ın Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan Fatih ile vuslatıdır." dedi.Konya'nın önemli bir merkez şehri olduğunu dile getiren Davutoğlu, şöyle devam etti: Merkez şehir, Anadolu'da, Rumeli 'de ve dahi Afrika işlerinde Hz. Mevlana ve Mevlevihaneler ile nasıl kültürümüzü yaymışsa, geçmişte yaydığı kültürün bugünkü muhafızı ve bekçisi aziz Konya'mızdır. Konya, bir altyapı hazırlamıştır. Selçuklu asırlarıyla İstanbul'un fethinin alt yapısı, Konya'da hazırlanmıştır. Eğer Konya Haçlılara direnmemiş olsaydı, eğer Konya bütün o güzel hasletleriyle bu topraklara mührünü vurmamış olmasaydı İstanbul'un fethi de mümkün olmazdı. Hem manevi geçmişimiz, hikmetimiz, irfanımız, devlet geleneğimiz, hem de bu toprakları bir tahıl ambarı olarak da besleyen ziraatımız, sanayimiz, İpek Yolu 'nun merkez şehri olarak ulaşımımız, Anadolu'yu bizim yurdumuz yapmıştır. Bilinsin ki Konya dimdik ayaktayken, bu topraklara ve bu ülkeye kimse tuzak kuramaz, hiç kimse Konya'nın oluşturduğu manevi mirası dağıtarak Türkiye üzerinde hesap yapamaz."Davutoğlu, Konyalıların bir ortamda sahip oldukları ahlakla kendilerini belli ettiklerini vurgulayarak, "Konyalı ilmiyle, vazifesiyle, dava bilinciyle yürüyen bir vakardır. Konyalıyı hiçbir yerde ve hiçbir zaman inanmadığı değerleri savunurken göremezsiniz ve Konyalıyı hiçbir yerde ve hiçbir zaman vakarından taviz verir bir şekilde göremeyecek ve tanıyamayacaksınız. Bugün burada hemşehrilerimin yüzündeki muhabbeti gördüğüm zaman Türkiye'nin her sıkıntısının aşılmasında, yine en büyük sığınağımızın Konya olduğunu görmekten büyük bir onur duydum." ifadelerini kullandı."Konya, gönül diyarıdır" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Anadolu Selçuklu Devleti 'nin kadim başkenti Konya'yı, Osmanlı Cihan Devleti'nin kadim başkenti İstanbul'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Fuarın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yerlikaya, bir Konyalı olarak İstanbul Valiliği görevinin ilk ayında böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın İstanbul ve kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti."7 asır önce Anadolu topraklarına gelerek gönülleri buluşturan, kalpleri sevgi, şefkat hamuruyla yoğuran, ilmiyle, öğütleriyle birliği, beraberliği, kardeşliği yeşerten Mevlana'nın torunlarının Dersaadet'e kattıklarını bu kardeşlik ikliminde görmek çok mühim bir hadisedir." diyen Yerlikaya, Anadolu toprakları ve medeniyetinin birçok badire, harp ve yıkımlardan zafer ve alnının akıyla çıkmasını, candan, ciğerden muhabbeti sayesinde başardığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bizler burada hem muhabbetimizi arttırıyoruz,hem sahibi olduğumuz kadim medeniyetimizin hasletlerini paylaşıyoruz,aynı zamanda iş adamlarımızın geliştireceği yeni güç birlikleriyle ekonomimizi daha da yüceltiyoruz.Bu birlik ve beraberlik bizi biz yapan en yüce değerlerden biridir.Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Konya toprakları, 9 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihi açısından önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır, Mevlana gibi yetiştirdiği İslam büyükleriyle gönülleri fetheden, adeta bir müze şehir kimliğiyle bu cennet vatanın özel bir beldesidir. Türk tarihinin en eski ve kıymetli eserlerini sinesinde barındıran Konya, ayrıca bir gönül diyarıdır. Tabii biz burada Konya'mızın güzelliklerini sıralarken bütünü de görüyoruz.Her bir köşesi birbiriyle mukayese edilemeyecek kendine has güzelliklere sahip olan vatanımız, cennet timsalidir.""Anadolu'muzu nesillere öğretirsek, küresel değerler üretebiliriz"Konyalıları etkinliğe davet eden Yerlikaya, "Topraklarımızda doğup serpilen zenginliklere karşı yegane sorumluluğumuz budur.Benim için toprağından kopmadan ona vefa duyan herkes özeldir ve kıymetlidir.Kendi kültürümüze kök salmadan evrenseli yakalayamayız, aksi halde savruluruz." şeklinde konuştu.Vali Yerlikaya, şöyle devam etti:"Mevlana Hazretlerinin sözünü şöyle uyarlamak istiyorum; Bizler, bir pergel misali bir ayağımızı ülkemizin değerlerinde sabitlerken, diğer ayağımızı insanlığın bütün tecrübelerinde gezdirmeliyiz. Kıymetli hemşehrilerim, şehrimiz ve ülkemiz için fayda sağlayacak her türlü kültürel, ekonomik ve sosyal projenin oluşturulması, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinde aktif rol alan KONSİAD'a şükranlarımı sunuyorum.Anadolu'muzun yerel değerlerini ne kadar tanıtır, yeni nesillere ne kadar öğretirsek, o oranda küresel değerler üretebiliriz. Bu tür buluşmalar, kültürü ve geleneği canlı tutmanın, hatırlamanın en güzel vesilesidir.Konya Tanıtım Günleri vesilesiyle o güzel toprakların taşıdığı kıymetlerin İstanbullularla buluşmasından büyük memnuniyet duyuyorum.""Amacımız, Konyalıları ve kendini Konyalı görenleri aile halinde görmektir"KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik ise etkinliğin amacına değinerek, "Türkiye'de saygın bir Konya oluşturma mücadelesine katkıda bulunmaktır. Bunu yaparken tek hedefimiz tüm Konyalıları, tarihi, kültürel ve sosyal bağları ile kendisini Konyalı görenleri bir aile halinde görmektir." şeklinde konuştu.Etkinliğin 25 Kasım'a kadar süreceğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:"Konyalılar olarak, İstanbul'da yaşayan tüm hemşehrilerimizi buluşmaya davet ediyoruz. Dünyanın en büyük etkinlik alanlarından biri olan Yenikapı Etkinlik Alanında misafirlerimizle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. KONSİAD olarak fuarcılık kapsamında KONEXPO etkinlikleriyle bugüne kadar birçok ticari, mesleki ve kültürel faaliyeti başarı gerçekleştirdik. Bu kez tüm maddi ve manevi değerlerimizi bu etkinlikle tek çatı altında tekrar buluşturmayı hedefliyoruz."Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı'nın da katıldığı açılışta, Selçuk Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu ve Grup Kaşıks da dans gösterisi gerçekleştirdi.