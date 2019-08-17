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KONYA Tanker yola çıkan koyun sürüsünün arasına daldı

Tanker yola çıkan koyun sürüsünün arasına daldıÇOK SAYIDA HAYVANIN TELEF OLDUĞU KAZA KAMERADAKonya'nın Çumra ilçesi yakınlarında bir tanker koyun sürüsünün arasına daldı.

17.08.2019 18:34
KONYA Tanker yola çıkan koyun sürüsünün arasına daldı
Tanker yola çıkan koyun sürüsünün arasına daldı
ÇOK SAYIDA HAYVANIN TELEF OLDUĞU KAZA KAMERADA
Konya'nın Çumra ilçesi yakınlarında bir tanker koyun sürüsünün arasına daldı.Çok sayıda hayvanının telef olduğu kaza saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay dün sabah saatlerinde Çumra Yolu'nda meydana geldi. Yol kenarında otlayan koyun sürüsü yola çıktı. Yola çıkan koyun sürüsünün fark eden bir otomobil yavaşlayarak emniyet şeridine girdi ancak bu sırada arkadan gelen tanker duramayarak yaklaşık 100 koyunun arasına daldı. Tankerin altında kalarak ezilen çok sayıda koyun telef oldu. Yaşanan kaza ise saniye saniye otomobilin araç kamerasına yansıdı.
KONYA Tanker yola çıkan koyun sürüsünün arasına daldı

Konya, Çumra, Güncel

Kaynak: DHA

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