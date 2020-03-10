Konya Tarım Fuarı, koronavirus salgını gerekçesiyle ertelendi
Konya'da 17-21 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Tarım Fuarı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle 2-6 Haziran'a ertelendiği bildirildi.
10.03.2020 01:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 01:12
Konya 'da 17-21 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Tarım Fuarı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle 2-6 Haziran'a ertelendiği bildirildi.
Konya Ticaret Odası ve TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenecek Konya Tarım Fuarı'nın tarihinde ertelemeye gidildi.
TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nden yapılan açıklamada, 17-21 Mart'ta düzenleneceği duyurulan fuarın, 2-6 Haziran'a alındığı kaydedildi.
Konya Ticaret Odasından yapılan açıklamada ise birçok ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle fuarın düzenlenme tarihinin ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, "Konya Tarım Fuarı, üyelerimizden gelen çok yoğun talep nedeniyle toplum sağlığı üzerinde risk oluşturmamasını teminen birliğimizin talebi ve ilgili paydaşların ortak kararı sonucunda 2-6 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
Konya Ticaret Odası ve TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenecek Konya Tarım Fuarı'nın tarihinde ertelemeye gidildi.
TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nden yapılan açıklamada, 17-21 Mart'ta düzenleneceği duyurulan fuarın, 2-6 Haziran'a alındığı kaydedildi.
Konya Ticaret Odasından yapılan açıklamada ise birçok ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle fuarın düzenlenme tarihinin ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, "Konya Tarım Fuarı, üyelerimizden gelen çok yoğun talep nedeniyle toplum sağlığı üzerinde risk oluşturmamasını teminen birliğimizin talebi ve ilgili paydaşların ortak kararı sonucunda 2-6 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
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Kaynak: AA
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