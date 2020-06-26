KONYA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 6 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 6 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDIYunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Yunak- Polatlı kavşağında meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

26.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:17
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 6 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI
Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Yunak- Polatlı kavşağında meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Demirhan, "İlçemizde üzücü bir kaza meydana geldi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı tarım işçilerini taşıyan minibüs, kavşakta TIR ile çarpıştı. Kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum."dedi. KONYA (DHA)
KONYA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 6 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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