KONYA Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı7 ölü, 11yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü, 11yaralıKONYA'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün, TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

26.06.2020 19:06 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:19
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü, 11yaralı
KONYA'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün, TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Kazada geriye ölen ve yaralanan çocukların ise oyuncakları kaldı.
Kaza, saat 14.20 sıralarında Altınözü Mahallesi Yunak- Polatlı kavşağında meydana geldi. Aralarında çocuklarında bulunduğu tarım işçilerini taşıyan Ahmek Okal yönetimindeki 14 M 0891 plakalı minibüs, Ufuk Demirtaş'ın kullandığı kömür yüklü 42 RK 320 plakalı TIR ile kavşakta çarpıştı. Kazada minibüs şoförü Ahmet Okal ve yanında bulunan Fida Okal, Mehmet Kuş, Mehmet Okal ve çocuklar Medine Okal, Mehmet Okal ile İbrahim Okal (10) hayatını kaybetti. Minibüste bulunan aralarında çocuklarında bulunduğu Derya Okal, Hülya Okal, Halil Okal, Emirhan Okal, Adile Okal, Nurcan Okal, Merve Okal, Hüseyin Kuş ile TIR şoförü Uğur Demir ve yanındaki 1'i bebek 1'i kadın 2 kişi olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde incelemede bulunan Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, " Valilik koordinasyonunda Yunak ve Çeltik Kaymakamlıkları ve Belediyeleri anında olaya müdahale etti. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın. Kaza nedeni henüz belli değil. Uzman ekip çağırdık ve inceleme yapıp ropar hazırlayacak. Şu an tespit ettiğimiz ölenler aynı aliden."dedi. Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, minibüste bulunan tarım işçilerin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğunu belirterek, "Devletimiz bütün güçleriyle olaya müdahale etti. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diyerim. Bu büyük kaza ve bize ders olsun. Ne kadar kaza olsadı dikkatsizlikle oluyor. Özellikle yaz günü buralarda tarım sezonu olduğu için sıcaktan dolayı sanırım vatandaşlarımız dikkatsız. Vatandaşlarımıza daha dikkatli olmalarını rica ediyorum."dedi. KONYA Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı7 ölü, 11yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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