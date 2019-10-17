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Konya tartıştığı motosikletlilerin üzerine cipini sürüp kaçtı

Tartıştığı motosikletlilerin üzerine cipini sürüp kaçtıKonya'da kimlikleri belirlenemeyen cip sürücüsü ile motosikletteki iki kişi belirlenemeyen nedenle tartıştı.

17.10.2019 15:35
Tartıştığı motosikletlilerin üzerine cipini sürüp kaçtı
Konya'da kimlikleri belirlenemeyen cip sürücüsü ile motosikletteki iki kişi belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında aracını motosikletteki iki kişinin üzerine süren ve devrilen motosikleti ezip geçen cip sürücüsü, olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay anı da güvenlik kemara kayıtlarına yansıdı.
Olay, 11 Ekim Cuma günü merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi'nde meydana geldi. Cip sürücüsü, iddiaya göre trafikte motosikletteki iki kişiyle tartıştı. Tartışmanın ardından motosikletli sürücü, yolun kenarı park etti. Cip sürücüsü de, motosikletin yanına geldi. Tartışmanın devam etmesi üzerine aracını motosikletteki iki kişinin üzerine sürdü. İki kişi motosikletten atlayıp kurtuldu. Aracıyla, motosikleti ezen sürücü ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
Konya tartıştığı motosikletlilerin üzerine cipini sürüp kaçtı

Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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