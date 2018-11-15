Konya TBMM Yakınında Kalp Krizi Geçiren MHP Kulu İlçe Başkanı, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türkiye
Büyük Millet Meclisi yakınında kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren MHP Kulu
İlçe Başkanı Murat Toklucu (64), bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Evli ve 3 çocuk babası Kulu İlçe Başkanı Murat Toklucu, 6 Kasım
Salı günü, MHP'nin grup toplantısına katılmak üzere ilçe yöneticileriyle birlikte Ankara
'ya gitti. Toklucu, minibüsteyken, TBMM yakınında aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Toklucu için TBMM'nin doktoru çağrıldı. Toklucu, yapılan ilk müdahalenin ardından Güven Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyat edildi. Tedaviye alınan Toklucu, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.
Toklucu'nun cenazesi bugün Kulu Merkez
Camii'ne getirildi. Cenaze namazına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı
, İl Başkanı Murat Çiçek
, parti yöneticileri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Toklucu'nun cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.
Kulu,Milliyetçi Hareket Partisi
15 Kasım 2018 Perşembe 17:12