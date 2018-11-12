12 Kasım 2018, 15:30
»»

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,230-1,422 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,230-1,422 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,230 1,422
Ekmeklik diğer buğday 1,169 1,252
Düşük vasıflı buğday 1,120 1,425
ARPALAR
Arpalar 0,966 1,020
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,823 0,935
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,350 4,350
Mısır,Konya
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:30