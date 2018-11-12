Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,230-1,422 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır,Konya
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
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|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,230
| 1,422
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,169
| 1,252
|Düşük vasıflı buğday
| 1,120
| 1,425
|ARPALAR
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|Arpalar
| 0,966
| 1,020
|DİĞER HUBUBATLAR
|
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|Mısır
| 0,823
| 0,935
|BAKLİYATLAR
|
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|Fasulye
| 4,350
| 4,350
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:30