14 Kasım 2018, 13:40
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,342-1,428 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,342-1,428 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,342 1,428
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,386 1,386
Ekmeklik diğer buğday 1,162 1,313
Düşük vasıflı buğday 1,152 1,420
ARPALAR
Arpalar 1,006 1,015
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,751 0,933
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,001 4,585
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:40