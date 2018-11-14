Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,342-1,428 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,342
| 1,428
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,386
| 1,386
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,162
| 1,313
|Düşük vasıflı buğday
| 1,152
| 1,420
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,006
| 1,015
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,751
| 0,933
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 4,001
| 4,585
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:40