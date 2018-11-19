Konya Ticaret Borsası

Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,210-1,430 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır,Konya
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,178
| 1,178
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,210
| 1,430
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,088
| 1,225
|Düşük vasıflı buğday
| 1,010
| 1,398
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,006
| 1,012
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,780
| 0,936
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 4,567
| 4,567
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:25