19 Kasım 2018, 14:25
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,210-1,430 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,210-1,430 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,178 1,178
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,210 1,430
Ekmeklik diğer buğday 1,088 1,225
Düşük vasıflı buğday 1,010 1,398
ARPALAR
Arpalar 1,006 1,012
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,780 0,936
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,567 4,567
Mısır,Konya
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:25