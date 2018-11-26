26 Kasım 2018, 13:25
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,203-1,389 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,203-1,389 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,203 1,389
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,290 1,307
Ekmeklik diğer buğday 1,111 1,293
Düşük vasıflı buğday 1,129 1,206
ARPALAR
Arpalar 0,980 1,019
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,800 0,938
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,317 4,317
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:25