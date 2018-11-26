Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,203-1,389 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,203
| 1,389
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,290
| 1,307
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,111
| 1,293
|Düşük vasıflı buğday
| 1,129
| 1,206
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 0,980
| 1,019
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,800
| 0,938
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 4,317
| 4,317
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:25