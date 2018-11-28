28 Kasım 2018, 14:05
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,275-1,431 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,275-1,431 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,344 1,344
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,275 1,431
Ekmeklik diğer buğday 1,102 1,202
Düşük vasıflı buğday 1,207 1,358
ARPALAR
Arpalar 1,012 1,039
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,777 0,934
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,080 5,080
Mısır,Konya
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:05