Konya Ticaret Borsası

Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,275-1,431 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır,Konya
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,344
| 1,344
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,275
| 1,431
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,102
| 1,202
|Düşük vasıflı buğday
| 1,207
| 1,358
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,012
| 1,039
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,777
| 0,934
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,080
| 5,080
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:05