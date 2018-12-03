03 Aralık 2018, 14:22
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,201-1,480 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,201-1,480 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,210 1,210
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,201 1,480
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,257 1,257
Ekmeklik diğer buğday 1,107 1,223
Düşük vasıflı buğday 1,153 1,465
ARPALAR
Arpalar 1,019 1,020
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,831 0,942
BAKLİYATLAR
Fasulye 3 4,501
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği 1,161 1,161
Mısır,Konya
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:22