Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,201-1,480 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır,Konya
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,210
| 1,210
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,201
| 1,480
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,257
| 1,257
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,107
| 1,223
|Düşük vasıflı buğday
| 1,153
| 1,465
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,019
| 1,020
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,831
| 0,942
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 3
| 4,501
|YAĞLI TOHUMLAR
|
|
|Ayçiçeği
| 1,161
| 1,161
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:22