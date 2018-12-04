04 Aralık 2018, 13:53
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,155-1,491 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,155-1,491 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,210 1,210
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,155 1,491
Ekmeklik diğer buğday 1,151 1,259
Düşük vasıflı buğday 1,075 1,301
ARPALAR
Arpalar 1,025 1,035
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,825 0,941
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,896 5,348
Mısır,Konya
04 Aralık 2018 Salı 13:53