Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,155-1,491 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır,Konya
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,210
| 1,210
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,155
| 1,491
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,151
| 1,259
|Düşük vasıflı buğday
| 1,075
| 1,301
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,025
| 1,035
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 0,825
| 0,941
|BAKLİYATLAR
|
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|Fasulye
| 4,896
| 5,348
04 Aralık 2018 Salı 13:53