Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,205-1,353 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır,Konya
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
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|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,205
| 1,353
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,121
| 1,127
|Düşük vasıflı buğday
| 1,102
| 1,363
|ARPALAR
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|Arpalar
| 1,012
| 1,026
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 0,801
| 0,944
|BAKLİYATLAR
|
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|Fasulye
| 5,000
| 5,178
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:18