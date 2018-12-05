05 Aralık 2018, 13:18
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,205-1,353 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,205-1,353 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,205 1,353
Ekmeklik diğer buğday 1,121 1,127
Düşük vasıflı buğday 1,102 1,363
ARPALAR
Arpalar 1,012 1,026
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,801 0,944
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,000 5,178
Mısır,Konya
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:18