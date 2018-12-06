Konya Ticaret Borsası

Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,160-1,371 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır,Konya
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,160
| 1,371
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,200
| 1,200
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,212
| 1,212
|Düşük vasıflı buğday
| 1,101
| 1,388
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,014
| 1,036
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,780
| 0,973
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 4,576
| 4,576
06 Aralık 2018 Perşembe 13:16