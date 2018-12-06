06 Aralık 2018, 13:16
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,160-1,371 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,160-1,371 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,160 1,371
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,200 1,200
Ekmeklik diğer buğday 1,212 1,212
Düşük vasıflı buğday 1,101 1,388
ARPALAR
Arpalar 1,014 1,036
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,780 0,973
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,576 4,576
Mısır,Konya
06 Aralık 2018 Perşembe 13:16