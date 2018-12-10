10 Aralık 2018, 14:09
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,087-1,458 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,087-1,458 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,239 1,249
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,087 1,458
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,250 1,297
Ekmeklik diğer buğday 1,148 1,227
Düşük vasıflı buğday 1,080 1,387
ARPALAR
Arpalar 1,051 1,060
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,867 0,979
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,567 5,701
Mısır,Konya
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:09