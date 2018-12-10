Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,087-1,458 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır,Konya
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,239
| 1,249
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,087
| 1,458
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,250
| 1,297
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,148
| 1,227
|Düşük vasıflı buğday
| 1,080
| 1,387
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,051
| 1,060
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,867
| 0,979
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,567
| 5,701
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:09