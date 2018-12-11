11 Aralık 2018, 13:24
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,251-1,465 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,251-1,465 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,251 1,465
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,267 1,267
Ekmeklik diğer buğday 1,059 1,327
Düşük vasıflı buğday 1,090 1,469
ARPALAR
Arpalar 1,044 1,062
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,866 0,985
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,155 5,158
Mısır,Konya
11 Aralık 2018 Salı 13:24