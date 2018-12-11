Konya Ticaret Borsası

Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,251-1,465 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır,Konya
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,251
| 1,465
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,267
| 1,267
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,059
| 1,327
|Düşük vasıflı buğday
| 1,090
| 1,469
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,044
| 1,062
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,866
| 0,985
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,155
| 5,158
11 Aralık 2018 Salı 13:24