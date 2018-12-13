Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,171-1,366 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır,Konya
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,171
| 1,366
|Makarnalık buğday
| 1,260
| 1,260
|Düşük vasıflı buğday
| 1,151
| 1,151
|ARPALAR
|
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|Arpalar
| 1,097
| 1,101
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,962
| 1,015
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,229
| 5,229
13 Aralık 2018 Perşembe 13:35