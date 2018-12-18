Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,283-1,400 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır,Konya
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,302
| 1,302
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,283
| 1,400
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,156
| 1,250
|Düşük vasıflı buğday
| 1,121
| 1,387
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,050
| 1,074
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 0,915
| 1,037
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 4,922
| 5,436
Kaynak: AA