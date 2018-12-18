18 Aralık 2018, 13:41
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,283-1,400 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,283-1,400 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,302 1,302
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,283 1,400
Ekmeklik diğer buğday 1,156 1,250
Düşük vasıflı buğday 1,121 1,387
ARPALAR
Arpalar 1,050 1,074
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,915 1,037
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,922 5,436
Mısır,Konya
Kaynak: AA