Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,435 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,435
| 1,435
|Makarnalık buğday
| 1,439
| 1,439
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,266
| 1,270
|Düşük vasıflı buğday
| 1,264
| 1,475
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,112
| 1,133
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,061
| 1,100
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,355
| 5,355
Kaynak: AA