22 Şubat 2019, 14:22
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,244-1,316 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,244-1,316 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,419 1,419
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,244 1,316
Ekmeklik diğer buğday 1,270 1,304
Düşük vasıflı buğday 1,260 1,475
ARPALAR
Arpalar 1,114 1,122
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,040 1,099
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,101 5,101
Mısır, Konya, Ekonomi
Kaynak: AA