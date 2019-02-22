Konya Ticaret Borsası

Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,244-1,316 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır, Konya, Ekonomi
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,419
| 1,419
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,244
| 1,316
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,270
| 1,304
|Düşük vasıflı buğday
| 1,260
| 1,475
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,114
| 1,122
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,040
| 1,099
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 5,101
| 5,101
Kaynak: AA