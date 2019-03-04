Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,341-1,401 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır, Konya, Ekonomi
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,444
| 1,444
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,341
| 1,401
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,338
| 1,509
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,350
| 1,375
|Düşük vasıflı buğday
| 1,292
| 1,393
|ARPALAR
|
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|Arpalar
| 1,117
| 1,122
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 0,851
| 1,110
|BAKLİYATLAR
|
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|Fasulye
| 5,706
| 5,728
Kaynak: AA