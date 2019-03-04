04 Mart 2019, 15:11
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,341-1,401 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,341-1,401 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,444 1,444
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,341 1,401
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,338 1,509
Ekmeklik diğer buğday 1,350 1,375
Düşük vasıflı buğday 1,292 1,393
ARPALAR
Arpalar 1,117 1,122
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,851 1,110
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,706 5,728
Mısır, Konya, Ekonomi
Kaynak: AA