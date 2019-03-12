Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,296- 1,372 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır, Konya, Ekonomi
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,462
| 1,462
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,296
| 1,372
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,301
| 1,301
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,285
| 1,355
|Düşük vasıflı buğday
| 1,278
| 1,365
|ARPALAR
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|Arpalar
| 1,144
| 1,165
|DİĞER HUBUBATLAR
|
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|Mısır
| 1,070
| 1,118
|BAKLİYATLAR
|
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|Fasulye
| 5,775
| 5,775
Kaynak: AA