Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,376 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır, Konya, Ekonomi
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,522
| 1,522
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,376
| 1,376
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,302
| 1,302
|Düşük vasıflı buğday
| 1,351
| 1,514
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,172
| 1,177
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,007
| 1,128
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 0,800
| 5,001
Kaynak: AA