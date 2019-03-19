19 Mart 2019, 14:24
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,376 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,376 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,522 1,522
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,376 1,376
Ekmeklik diğer buğday 1,302 1,302
Düşük vasıflı buğday 1,351 1,514
ARPALAR
Arpalar 1,172 1,177
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,007 1,128
BAKLİYATLAR
Fasulye 0,800 5,001
Mısır, Konya, Ekonomi
Kaynak: AA