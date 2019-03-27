Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,357-1,453 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Mısır, Konya, Ekonomi
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,357
| 1,453
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,341
| 1,341
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,273
| 1,273
|Düşük vasıflı buğday
| 1,297
| 1,431
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,275
| 1,275
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
| Mısır
| 1,132
| 1,159
Kaynak: AA