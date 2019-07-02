02.07.2019 15:27
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,257 lira, en yüksek 1,660 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,257 lira, en yüksek 1,660 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday1,2571,660
Makarnalık buğday1,6631,723
Ekmeklik beyaz sert buğday1,3031,551
Ekmeklik diğer buğdaylar1,2841,421
Düşük vasıflı buğdaylar1,2261,594
ARPALAR
Arpa1,0841,134
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,1821,188
Kaynak: AA
Konya , Ekonomi

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