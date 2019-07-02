Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,257 lira, en yüksek 1,660 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,257
|1,660
|Makarnalık buğday
|1,663
|1,723
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,303
|1,551
|Ekmeklik diğer buğdaylar
|1,284
|1,421
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,226
|1,594
|ARPALAR
|Arpa
|1,084
|1,134
|DİĞER HUBUBATLAR
| Mısır
|1,182
|1,188