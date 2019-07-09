09.07.2019 15:03
Haberler» Ekonomi» Haber

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,286-1,685 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,286-1,685 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,608 1,655
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,286 1,685
Ekmeklik beyaz sert buğday
 1,255 1,457
Ekmeklik diğer buğday 1,255 1,850
Düşük vasıflı buğday 1,126 1,553
ARPALAR
Arpalar 1,120 1,177
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,120 1,170
Kaynak: AA
Mısır, Konya, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
16:57   ABD'de endeksler düşüşle açıldı
16:49   New York borsası düşüşle açıldı
16:45   Kayseri Ticaret Borsası
16:45   Altının kilogramı 255 bin 200 liraya geriledi
16:42   AB'den Çin ve İran'a çağrı
16:40   Bursalı makineciler Uzak Doğu'ya açıldı
16:39   Madencilik Sivas'ta masaya yatırıldı