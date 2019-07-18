Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,313 - 1,624 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
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|Makarnalık buğday
| 1,644
| 1,801
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,313
| 1,624
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,336
| 1,411
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,270
| 1,461
|Düşük vasıflı buğday
| 1,257
| 1,601
|ARPALAR
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|Arpalar
| 1,146
| 1,176
|DİĞER HUBUBATLAR
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| Mısır
| 1,161
| 1,163