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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,250-1,601 liradan satıldı.

23.07.2019 15:20 Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,250-1,601 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,602 1,815
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,250 1,601
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,349 1,504
Ekmeklik diğer buğday 1,286 1,585
Düşük vasıflı buğday 1,176 1,456
ARPALAR
Arpalar 1,133 1,179
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,160 1,198

Konya, Ekonomi

Kaynak: AA

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