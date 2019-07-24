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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,351-1,664 liradan satıldı.

24.07.2019 14:53 Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,351-1,664 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,641 1,836
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,351 1,664
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,311 1,399
Ekmeklik diğer buğday 1,286 1,585
Düşük vasıflı buğday 1,190 1,601
ARPALAR
Arpalar 1,134 1,196
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,155 1,186

Konya, Ekonomi

Kaynak: AA

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