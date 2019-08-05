Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,256-1,488 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
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|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,256
| 1,488
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,327
| 1,327
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,268
| 1,602
|Düşük vasıflı buğday
| 1,231
| 1,545
|ARPALAR
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|Arpalar
| 1,137
| 1,185
|DİĞER HUBUBATLAR
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|Yulaf
| 1,206
| 1,221
|Mısır
| 1,201
| 1,262
|BAKLİYATLAR
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|Fasulye
| 6,902
| 6,902