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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,256-1,488 liradan satıldı.

05.08.2019 15:30 Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,256-1,488 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,256 1,488
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,327 1,327
Ekmeklik diğer buğday 1,268 1,602
Düşük vasıflı buğday 1,231 1,545
ARPALAR
Arpalar 1,137 1,185
DİĞER HUBUBATLAR
Yulaf 1,206 1,221
Mısır 1,201 1,262
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,902 6,902

Konya, Ekonomi

Kaynak: AA

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