Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,334-1,454 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
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|Makarnalık buğday
| 1,640
| 1,640
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,334
| 1,454
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,410
| 1,428
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,322
| 1,610
|Düşük vasıflı buğday
| 1,226
| 1,442
|ARPALAR
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|Arpalar
| 1,135
| 1,176
|DİĞER HUBUBATLAR
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|Mısır
| 1,196
| 1,209