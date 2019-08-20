Konya Ticaret Borsası

Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,310-1,590 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
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|Makarnalık buğday
| 1,772
| 1,733
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,310
| 1,590
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,317
| 1,630
|Düşük vasıflı buğday
| 1,221
| 1,475
|ARPALAR
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|Arpalar
| 1,147
| 1,204
|DİĞER HUBUBATLAR
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|Yulaf
| 1,220
| 1,220
|Mısır
| 1,162
| 1,218
|BAKLİYATLAR
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|Fasulye
| 5,104
| 6,140