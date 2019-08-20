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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,310-1,590 liradan satıldı.

20.08.2019 16:36 Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,310-1,590 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,772 1,733
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,310 1,590
Ekmeklik diğer buğday 1,317 1,630
Düşük vasıflı buğday 1,221 1,475
ARPALAR
Arpalar 1,147 1,204
DİĞER HUBUBATLAR
Yulaf 1,220 1,220
Mısır 1,162 1,218
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,104 6,140

Konya, Ekonomi

Kaynak: AA

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