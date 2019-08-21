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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,334-1,546 liradan satıldı.

21.08.2019 15:14 Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,334-1,546 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,690 1,707
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,334 1,546
Ekmeklik diğer buğday 1,292 1,517
Düşük vasıflı buğday 1,221 1,494
ARPALAR
Arpalar 1,147 1,197
DİĞER HUBUBATLAR
Yulaf 1,190 1,190
Mısır 1,209 1,217
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,026 6,320

Konya, Ekonomi

Kaynak: AA

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