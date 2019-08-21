Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,334-1,546 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Makarnalık buğday
| 1,690
| 1,707
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,334
| 1,546
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,292
| 1,517
|Düşük vasıflı buğday
| 1,221
| 1,494
|ARPALAR
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|Arpalar
| 1,147
| 1,197
|DİĞER HUBUBATLAR
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|Yulaf
| 1,190
| 1,190
|Mısır
| 1,209
| 1,217
|BAKLİYATLAR
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|Fasulye
| 6,026
| 6,320