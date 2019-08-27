Konya Ticaret Borsası

Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,326-1,536 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,326
| 1,536
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,548
| 1,578
|Makarnalık buğday
| 1,629
| 1,706
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,297
| 1,560
|Düşük vasıflı buğdaylar
| 1,266
| 1,565
|ARPALAR
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|Arpalar
| 1,211
| 1,258
|Mısır
| 1,201
| 1,201
|BAKLİYATLAR
|
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|Nohut
| 5,520
| 6,446