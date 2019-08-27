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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,326-1,536 liradan satıldı.

27.08.2019 14:08 Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,326-1,536 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,326 1,536
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,548 1,578
Makarnalık buğday 1,629 1,706
Ekmeklik diğer buğday 1,297 1,560
Düşük vasıflı buğdaylar 1,266 1,565
ARPALAR
Arpalar 1,211 1,258
Mısır 1,201 1,201
BAKLİYATLAR
Nohut 5,520 6,446

Konya, Ekonomi

Kaynak: AA

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