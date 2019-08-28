Haberler» Ekonomi» Haber

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,315-1,572 liradan satıldı.

28.08.2019 15:28 Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,315-1,572 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,315 1,572
Makarnalık buğday 1,644 1,659
Ekmeklik diğer buğday 1,326 1,567
Düşük vasıflı buğdaylar 1,271 1,494
ARPALAR
Arpalar 1,200 1,299
Mısır 1,226 1,241
BAKLİYATLAR
Fasülye 5,903 6,201
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği 2,502 2,502

Konya, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:20   Piyasalarda gün sonu
18:18   Borsa, günü düşüşle tamamladı
18:16   Bist100 yüzde 0.13 düştü, dolar 5.81 lirada
18:13   Antalya'dan Bulgaristan'a avokado ihracatı
18:12   Kuru kayısı lisanslı depo ihalesi yapıldı
17:56   Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesinin ihalesi yapıldı
17:56   "Mahir Eller Projesi" ile 111 inşaat çalışanı sertifikalarını aldı