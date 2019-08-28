Konya Ticaret Borsası

Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,315-1,572 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,315
| 1,572
|Makarnalık buğday
| 1,644
| 1,659
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,326
| 1,567
|Düşük vasıflı buğdaylar
| 1,271
| 1,494
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,200
| 1,299
|Mısır
| 1,226
| 1,241
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasülye
| 5,903
| 6,201
|YAĞLI TOHUMLAR
|
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|Ayçiçeği
| 2,502
| 2,502