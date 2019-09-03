Konya Ticaret Borsası

Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,359-1,620 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,359
| 1,620
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,455
| 1,455
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,335
| 1,560
|Düşük vasıflı buğday
| 1,267
| 1,543
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,182
| 1,273
|DİĞER HUBUBATLAR
|
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|Mısır
| 1,231
| 1,246
|BAKLİYATLAR
|
|
|Fasulye
| 4,890
| 6,255
|YAĞLI TOHUMLAR
|
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|Ayçiçeği
| 2,228
| 2,228