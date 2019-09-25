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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,401-1,574 liradan satıldı.

25.09.2019 15:42Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,401-1,574 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday1,7521,752
Ekmeklik kırmızı sert buğday1,4011,574
Ekmeklik beyaz sert buğday1,6101,610
Ekmeklik diğer buğday1,3681,400
Düşük vasıflı buğday1,4191,525
ARPALAR
Arpalar1,1911,206
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır0,8261,223
BAKLİYATLAR
Fasulye4,1265,548

Konya, Ekonomi

Kaynak: AA

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