Konya
Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,415-1,542 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,664
|1,664
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,415
|1,542
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,604
|1,604
|Ekmeklik diğer buğday
|1,382
|1,690
|Düşük vasıflı buğday
|1,370
|1,476
|ARPALAR
|Arpalar
|1,212
|1,282
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,801
|1,105
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|4
|5,551