Haberler » Ekonomi » Haber

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,415-1,542 liradan satıldı.

02.10.2019 15:27Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,415-1,542 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday1,6641,664
Ekmeklik kırmızı sert buğday1,4151,542
Ekmeklik beyaz sert buğday1,6041,604
Ekmeklik diğer buğday1,3821,690
Düşük vasıflı buğday1,3701,476
ARPALAR
Arpalar1,2121,282
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır0,8011,105
BAKLİYATLAR
Fasulye45,551

Konya, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
20:32 "EÜAŞ'ın Akkuyu ortaklık çalışmaları devam ediyor"
20:29 Elazığ'da Bahreynli iş adamlarına ticaret olanakları anlatıldı
19:42 Avrupa borsaları düşüşle kapandı
19:32 TKDK'dan Elazığ'a 220 milyon hibe desteği
19:24 9. ASO Büyükelçiler Resepsiyonu
18:40 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:40 Borsada en çok değer kaybeden hisseler