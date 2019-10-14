Haberler » Ekonomi » Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,426-1,534 liradan satıldı.

14.10.2019 15:56Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,426-1,534 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday1,8161,816
Ekmeklik kırmızı sert buğday1,4261,534
Ekmeklik beyaz sert buğday1,6001,683
Ekmeklik diğer buğday1,4021,659
Düşük vasıflı buğday1,3441,555
ARPALAR
Arpalar1,2211,253
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır0,9411,119
BAKLİYATLAR
Fasulye4,7825,842

Konya, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:50 New York borsası düşüşle açıldı
16:42 Çapraz gıda denetiminde 62 işletmeye ceza
16:41 Sinop'ta 2 bin 658 kişi işe yerleştirildi
16:42 Erdoğan: Müttefiklerimizin türlü ayak oyunlarına şahit olduk
16:36 "Türkiye E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği" Gaziantep'ten başlatıldı
16:33 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu
16:32 Akbank, nakit yönetimi ve ödemelerde en iyi banka seçildi
14.10.2019 16:53:30