Konya Ticaret Borsası

Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,537-1,637 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,849
|1,871
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,537
|1,637
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,691
|1,691
|Ekmeklik diğer
|1,521
|1,728
|Düşük vasıflı buğday
|1,476
|1,655
|ARPALAR
|Arpalar
|1,264
|1,304
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,859
|1,120
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,396
|6,601