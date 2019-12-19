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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,622-1,744 liradan satıldı.

19.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:38 Konya Ticaret Borsası
Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,622-1,744 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ
 EN DÜŞÜK
(LİRA)
 EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,622 1,744
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,712 1,712
Makarnalık buğday
 1,873
 1,873
Ekmeklik diğer buğday 1,642 1,903
Düşük vasıflı buğday
 1,630
 1,630
ARPALAR


Arpalar
 1,391
 1,410
DİĞER HUBUBATLAR


Mısır
 0,987
 1,246
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,910 7,256

Konya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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