Konya
Ticaret Borsası'nda, ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,622-1,744 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,622
| 1,744
| Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,712
| 1,712
| Makarnalık buğday
| 1,873
| 1,873
| Ekmeklik diğer buğday
| 1,642
| 1,903
| Düşük vasıflı buğday
| 1,630
| 1,630
| ARPALAR
| Arpalar
| 1,391
| 1,410
| DİĞER HUBUBATLAR
| Mısır
| 0,987
| 1,246
| BAKLİYATLAR
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| Fasulye
| 6,910
| 7,256