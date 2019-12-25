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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,671-1,706 liradan satıldı.

25.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:10 Konya Ticaret Borsası
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,671-1,706 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ
 EN DÜŞÜK
(LİRA)
 EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,671 1,706
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,661 1,661
Ekmeklik diğer buğday 1,660 1,660
Düşük vasıflı buğday
 1,607
 1,640
ARPALAR


Arpalar
 1,405
 1,405
DİĞER HUBUBATLAR


Mısır
 1,027
 1,237
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,132 7,851

Konya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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