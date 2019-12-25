Konya Ticaret Borsası

Konya
Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,671-1,706 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
| EN DÜŞÜK
(LİRA)
| EN YÜKSEK
(LİRA)
| BUĞDAYLAR
| Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,671
| 1,706
| Ekmeklik beyaz sert buğday
| 1,661
| 1,661
| Ekmeklik diğer buğday
| 1,660
| 1,660
| Düşük vasıflı buğday
| 1,607
| 1,640
| ARPALAR
| Arpalar
| 1,405
| 1,405
| DİĞER HUBUBATLAR
| Mısır
| 1,027
| 1,237
| BAKLİYATLAR
|
|
| Fasulye
| 7,132
| 7,851