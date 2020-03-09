Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,541-1,732 liradan satıldı.
09.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:30
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,541-1,732 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,672
|1,672
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,541
|1,732
|Ekmeklik diğer buğday
|1,576
|1,954
|Düşük vasıflı buğday
|1,570
|1,663
|ARPALAR
|Arpalar
|1,296
|1,333
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,223
|1,294
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,457
|7,457
Kaynak: AA
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