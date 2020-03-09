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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,541-1,732 liradan satıldı.

09.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:30
Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,541-1,732 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,6721,672
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,5411,732
Ekmeklik diğer buğday 1,5761,954
Düşük vasıflı buğday 1,5701,663
ARPALAR
Arpalar 1,2961,333
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,2231,294
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,4577,457

Kaynak: AA

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Konya Ticaret Borsası
Etiketler : Konya, Ekonomi
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