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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,650-1,724 liradan satıldı.

11.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:34
Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,650-1,724 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,650 1,724
Ekmeklik diğer buğday 1,652 1,749
Düşük vasıflı buğday 1,576 1,735
ARPALAR
Arpalar 1,296 1,320
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,223 1,290

Kaynak: AA

Etiketler : Konya, Ekonomi

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