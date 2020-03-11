Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,650-1,724 liradan satıldı.
11.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:34
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,650-1,724 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,650
|1,724
|Ekmeklik diğer buğday
|1,652
|1,749
|Düşük vasıflı buğday
|1,576
|1,735
|ARPALAR
|Arpalar
|1,296
|1,320
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,223
|1,290
Kaynak: AA
Manşet
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