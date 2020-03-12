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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,620 liradan satıldı.

12.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:30
Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,620 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik diğer buğday 1,620 1,620
Düşük vasıflı buğday 1,531 1,717
ARPALAR
Arpalar 1,293 1,310
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,105 1,292
BAKLİYATLAR
Fasulye5,200 5,200

Kaynak: AA

Etiketler : Konya, Ekonomi

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