Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,620 liradan satıldı.
12.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:30
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,620 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik diğer buğday
|1,620
|1,620
|Düşük vasıflı buğday
|1,531
|1,717
|ARPALAR
|Arpalar
|1,293
|1,310
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,105
|1,292
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,200
|5,200
Kaynak: AA
Manşet
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