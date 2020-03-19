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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,630-1,670 liradan satıldı.

19.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:28
Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,630-1,670 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,630 1,670
Makarnalık buğday 1,9171,917
Ekmeklik diğer buğday 1,645 1,661
Düşük vasıflı buğday 1,678 1,678
ARPALAR
Arpalar 1,290 1,322
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,262 1,312

Kaynak: AA

Etiketler : Konya, Ekonomi

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