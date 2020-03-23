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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,653-1,679 liradan satıldı.

23.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:00
Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,653-1,679 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
EN YÜKSEK
BUĞDAYLAR
Ekmeklik diğer buğday 1,6531,679
Düşük vasıflı buğday 1,6021,679
ARPALAR
Arpalar 1,2871,317
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,2541,310

Kaynak: AA

Etiketler : Konya, Ekonomi

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