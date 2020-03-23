Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,653-1,679 liradan satıldı.
23.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:00
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer buğdayın kilogramı 1,653-1,679 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
|EN YÜKSEK
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik diğer buğday
|1,653
|1,679
|Düşük vasıflı buğday
|1,602
|1,679
|ARPALAR
|Arpalar
|1,287
|1,317
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,254
|1,310
Kaynak: AA