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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,753-1,758 liradan satıldı.

01.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:40
Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,753-1,758 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,7531,758
Ekmeklik diğer buğday 1,6761,677
Düşük vasıflı buğday 1,7511,751
ARPALAR
Arpalar 1,2951,323
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,2881,331
BAKLİYATLAR
Fasulye 8,1029,204

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Ekonomi
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