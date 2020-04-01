Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,753-1,758 liradan satıldı.
01.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:40
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,753-1,758 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,753
|1,758
|Ekmeklik diğer buğday
|1,676
|1,677
|Düşük vasıflı buğday
|1,751
|1,751
|ARPALAR
|Arpalar
|1,295
|1,323
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,288
|1,331
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,102
|9,204
Kaynak: AA